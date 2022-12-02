В результате очередного обмена пленными с Украиной домой вернулись восемь защитников ЛНР

Уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова рассказала о состоянии освобожденных военнослужащих. Фото: ЛИЦ

В результате очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернулись восемь военнослужащих ЛНР. Об этом сообщила Луганскому информцентру уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

Она отметила, что практически все освобожденные бойцы нуждаются в медицинской помощи.

- Почти все подвергались жестким пыткам в плену, поэтому сейчас нуждаются в серьезном лечении и реабилитации и уже направлены в медицинские учреждения, - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 декабря состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной, благодаря которому из украинских застенок удалось освободить 50 российских солдат, в том числе 20 защитников Донбасса из ДНР и ЛНР. Украинская сторона также получила 50 человек, в основном вэсэушшников.

Ранее в аппарате омбудсмена ЛНР заявляли, что всего из украинского плена за время проведения специальной военной операции удалось вернуть 122 защитника Республики. Это произошло в рамках проведения нескольких этапов обмена.

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