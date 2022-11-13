Омбудсмен ЛНР передаст Красный Крест материалы о пытках ВСУ пленных защитников Донбасса

Виктория Сердюкова обратится в Международный комитет Красного Креста. Фото: ЛИЦ

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова направит в Международный комитет Красного Креста (МККК) материалы, свидетельствующие о применении украинскими силовиками пыток к пленным военнослужащим ЛНР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

- Все собранные материалы, свидетельствующие о применении пыток в отношении наших военнослужащих, будут переданы в Международный комитет Красного Креста для принятия должных мер реагирования, - написала омбудсмен.

10 ноября Украина передала ЛНР тела пяти защитников Республики. Судмедэксперты обнаружили на теле Александра К., служившего в 202-м полку Народной милиции ЛНР, следы прижизненных пыток – у него переломы костей кисти, раздроблена фаланга одного из пальцев правой руки, отрезана поверхностная часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног, явственно видны многочисленные ожоги (предположительно оставленные паяльной лампой).

Причиной смерти, по выводу экспертов, стала острая кровопотеря в результате ранений нижних конечностей на фоне преступного неоказания медицинской помощи. Подобным пыткам подвергаются бойцы и командиры, которые отказываются на камеру произносить нацистские лозунги или дезинформацию.

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