В Луганске перезахоронили останки 38 военнослужащих ЛНР, погибших в боях за Попасную и Сватово

Церемония состоялась на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим!». Фото: ЛИЦ
В поселке Видный в Луганске были перезахоронены останки 38 военнослужащих ЛНР, погибших в ходе боев на Донбассе. Церемония состоялась на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим!». Об этом сообщили в Луганском информационном центре.
Церемония перезахоронения останков воинов. Фото: ЛИЦ
Там уточнили, что при процедуре перезахоронения солдат присутствовала советник Главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Церемония состоялась на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим!». Фото: ЛИЦ
- Сегодня мы предаем останки 38 русских солдат русской земле, которые погибли в боях за наше настоящее, за наше будущее, за наше славное прошлое, - отметила она.
Церемония перезахоронения останков воинов. Фото: ЛИЦ
Среди захороненных бойцов - погибшие у Попасной, Сватово, Красного Лимана и на других направлениях. По словам Сороки, специалистам удалось установить личности троих солдат, имена остальных остаются неизвестными.
- Мы будем делать все возможное, чтобы имя каждого было установлено, но, опять же, война вносит свои коррективы и иногда это очень тяжело сделать, - отметила советник Главы ЛНР.
Церемония перезахоронения останков воинов. Фото: ЛИЦ
Она также добавила, что продолжается работа по возвращению в Республику тел погибших защитников Донбасса с подконтрольной Украине территории. Вчера в результате такого обмена были получены останки еще нескольких бойцов.
- Вчера привезли пять человек здесь, на Родину, - сообщила руководитель межведомственной рабочей группы.
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