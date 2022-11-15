В ЛНР разрабатывают порядок увольнения студентов с военной службы

Студентов-призывников обещают вернуть к местам их обучения. Фото: УНМ ЛНР

В оборонном ведомстве ЛНР разрабатывают порядок увольнения студентов с военной службы, а также сроки их демобилизации. Об этом сообщил военный комиссар Республики Андрей Губанов.

Он уточнил, что более подробная информация будет обнародована чуть позже.

- Командование Народной милиции в настоящее время разрабатывает порядок и сроки увольнения студентов с военной службы, о чем будет доведено дополнительно в ближайшее время, - отметил военком.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов Донбасса, которые были призваны на фронт. Сотни молодых людей должны вернуться к местам своего обучения.

По признанию лидера Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, вопрос присутствия студентов на фронте был очень болезненным для Республики. Он поблагодарил российского президента за принятое решение и отметил, что демобилизация студентов пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте.

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