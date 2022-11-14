В ЛНР ликвидируют Генеральную прокуратуру Республики

Госучреждения Республики реорганизуют в связи с вхождением ЛНР в состав России. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике ликвидируют Генеральную прокуратуру в связи с принятием Республики в состав России. Соответствующий Указ подписал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Постановляю ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики и создать ликвидационную комиссию из числа сотрудников генпрокуратуры ЛНР, — сказано в документе.

Согласно Указу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.

Председателем ликвидационной комиссии назначен исполняющий обязанности начальника организационно-контрольного отдела Генпрокуратуры ЛНР Александр Михайличенко. Сотрудникам комиссии необходимо обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией организации, и высвобождениям (переводом) сотрудников.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 12 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее бизнесу в ЛНР пообещали комфортные условия работы. Предпринимателей будут поддерживать юридически и на государственном уровне.

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