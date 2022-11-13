Демобилизация студентов ЛНР пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений

Леонид Пасечник считает справедливым решение о возвращении сотен студентов в вузы. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Президента России Владимира Путина за принятое решение о демобилизации студентов Луганской и Донецкой Народных Республик, которые были призваны до вхождения регионов в состав РФ. Об этом лидер Республики сообщил в своем Телеграм-канале.

- Очень болезненным для Республики был вопрос присутствия студентов на фронте. Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! - написал Пасечник.

Руководитель ЛНР отметил, что демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте.

- Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики будут учиться после возвращения, - заверил Пасечник.

Сегодня сообщалось, что Президент РФ дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что в феврале в ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. На фронт были призваны мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них оказались и сотни студентов вузов.

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