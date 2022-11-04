ВСУ выпустили по ДНР почти 300 снарядов за сутки, есть жертвы

Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу «Стирол» в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 298 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, минометы и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы 11 населенных пунктов Республики - Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Веселое, Макеевка и Степное.

В результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Центрально-городском районе Макеевки, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется также, что ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

Кроме того, обстрелами были повреждены 10 домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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