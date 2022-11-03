ВСУ нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке, есть пострадавшие

Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу «Стирол» этой ночью. Фото: ТГ/Приходько
Украинские боевики нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке. Есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.
Он уточнил, что обстрел предприятия произошел сегодня ночью. В результате прямых попаданий разрушена часть помещений завода.
- Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу «Стирол». Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен, - проинформировал мэр.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Горловки велся украинскими войсками из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу были выпущены шесть ракет. Кроме того, противником использовалась артиллерия калибром 155 мм натовского стандарта. В результате обстрела поселка Русский край в Калининском районе Горловки были повреждены линии электропередачи.
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