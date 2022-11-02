В Северодонецке ВСУ обстрелом из HIMARS разрушили станцию техобслуживания

В городе разрушено здание станции технического обслуживания. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные силы Украины обстрелом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS разрушили станцию техобслуживания в Северодонецке. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрела Северодонецка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) разрушено здание станции технического обслуживания, - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки, 1 ноября, украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики с применением артиллерийского орудия 155 мм. Было выпущено пять снарядов. Под огонь попал прифронтовой населенный пункт Сватово. В результате обстрела был поврежден газопровод среднего давления.

Лишь по счастливой случайности во время обстрелов 1 ноября и сегодня никто из жителей не пострадал.

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