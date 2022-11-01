В селе Камышное в ЛНР обустроили новый пункт временного размещения для беженцев

Соцобъект удалось отремонтировать и оснастить в кратчайшие сроки. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

В селе Камышное Станично-Луганского района ЛНР на базе бывшей школы оборудовали новый пункт временного размещения для беженцев. Его готовность к приему людей лично проверил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Соцобъект удалось отремонтировать и оснастить в кратчайшие сроки. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Как уточнили в администрации главы ЛНР, обустроить этот пункт помогли строители из Волгоградской области России. В школе сделали ремонт, запустили отопление, обустроили учебные и игровые комнаты для детей, жилые и санитарные комнаты, прачечные, столовую и организовали медпункт. Всего на ремонт и оснащение помещений были потрачены порядка 6 миллионов рублей из бюджета шефской области.

Соцобъект удалось отремонтировать и оснастить в кратчайшие сроки. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Леонид Пасечник отметил работу волгоградских специалистов, благодаря которым удалось быстро отремонтировать и обустроить социальный объект.

- Сроки ремонта и обустройства ПВР были сжатые. Но при колоссальной поддержке Волгоградской области за две недели в здании нефункционирующей школы оборудовали места для размещения людей, оказавшихся без жилья из-за обстрелов украинских нацистов, - сказал он.

Лидер ЛНР также добавил, что в такой ситуации очень важно протянуть руку помощи всем нуждающимся. Сами же луганчане, при поддержке других регионов России, имеют большое сердце и оказывают всевозможную помощь землякам.

Соцобъект удалось отремонтировать и оснастить в кратчайшие сроки. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Тем временем управляющая пунктом Алла Дикарева сообщила, что в здании бывшей школы уже подготовлены места для проживания 120 человек. Для этого была проделана очень большая работа.

- Благодаря волгоградским нашим партнерам, благодаря Леониду Ивановичу, нашему руководству. Если не было этого, то людям было бы очень тяжело, - считает она.

А руководитель координационного штаба Волгоградской области при администрации Станично-Луганского района Михаил Битюцкий заявил, что с начала обострения конфликта Волгоградская область приняла к себе уже более 400 беженцев из ЛНР. Он отметил, что вся работа, которая здесь проводится волгоградцами, ведется плечом к плечу с жителями и руководством района.

- Как наши братья воюют вместе, так мы вместе и работаем, - утверждает он.

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