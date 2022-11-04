ВСУ ночью нанесли удар по центру Макеевки, разрушен многоквартирный дом

Последствия обстрела Центрально-Городского района Макеевки, в результате которого погибла женщина и ранен мужчина. Фото: t.me/dnronline

Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому, расположенному в Центрально-Городском районе Макеевки. Есть жертвы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина, - проинформировали там.

По данным представительства Республики в СЦКК, обстрел города был зафиксирован в 02:18. По улице Ленина в центре Макеевки украинские боевики выпустили 3 снаряда калибром 155 мм натовского образца.

Как утверждают очевидцы, один из снарядов попал прямо в квартиру многоэтажного жилого дома. Серьезные повреждения получил четвертый этаж. Взрывной волной в доме выбило остекление.

Напомним, вчера украинские боевики нанесли массированный удар по центру Донецка. В эпицентре обстрела оказались Киевский и Ворошиловский районы столицы. Один из многоквартирных домов вследствие прямого попадания получил существенные повреждения. Кроме того, пострадали пассажиры маршрутного автобуса, который следовал мимо магазина «Изумруд». В результате обстрела были ранены как минимум трое людей.

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