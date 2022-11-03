В Донецке под обстрел ВСУ попал маршрутный автобус, ранены три жителя

Последствия обстрела района ЖД больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром украинские боевики нанесли массированный удар по центру Донецка. В эпицентре обстрела оказались Киевский и Ворошиловский районы столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела района ЖД больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

По его словам, противник использовал против мирного населения артиллерию 155-го НАТОвского калибра. Мощные прилеты были зафиксированы возле магазина «Изумруд» рядом с горадминистрацией. Кроме того, вражеские снаряды приземлились также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии и торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».

Ликвидация возгорания, район ЖД больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

Один из многоквартирных домов вследствие прямого попадания получил существенные повреждения.

Последствия обстрела района ЖД больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

- Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина «Изумруд», - сообщил Кулемзин.

Последствия обстрела района ЖД больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела были ранены как минимум трое мирных жителей.

- По предварительной информации, известно о 3 пострадавших по улице Университетской в районе железнодорожной больницы, - заявил мэр.

Очевидцы говорят, что ранеными оказались женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска продолжают массированный обстрел Донецка. Несколько 155-мм снарядов прилетели в Куйбышевский район. Под огнем находится и Кировский район города.

- В 10:32 по причине боевых действий обесточено 38 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 4300 абонентов, 5 котельных, 1 больница, 2 школы и 2 детских сада в Кировском и Куйбышевском районах, - проинформировал мэр.

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