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НовостиПолитика31 октября 2022 12:30

Украинские боевики ведут обстрел района студгородка в Донецке

Они выпускают ракеты из РСЗО
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики ведут обстрел района студгородка в Донецке. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Под огнем артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка, - говорится в сообщении штаба.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из РСЗО в 15.12. Они прилетели из Карловки.

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