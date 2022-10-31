Украинские боевики ведут обстрел района студгородка в Донецке. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Под огнем артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка, - говорится в сообщении штаба.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из РСЗО в 15.12. Они прилетели из Карловки.

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