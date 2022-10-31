Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 октября 2022 8:56

В Горловке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

ЧП произошло в Центрально-Городском районе города
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики обстреляли жилой массив. Фото: Архив "КП"

Украинские боевики обстреляли жилой массив. Фото: Архив "КП"

В Горловке в поселке Озеряновка, что в Центрально-Городском районе города, в результате украинского обстрела погибла мирная жительница. Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- Мирная женщина 1949 г.р. погибла в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, - рассказал Иван Приходько.

Обстрел Озеряновки продолжается. По словам мэра, украинские каратели наносят удары по улицам Глебова и Ботаническая. Зафиксировано повреждение здания сельской школы № 58.

Украинские боевики за минувшие сутки двадцать два раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 92 боеприпаса. По данным СЦКК, за этот период один мирный житель был ранен. Мужчина пострадал в ранее освобожденной Кирилловке. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Военный эксперт рассказал, в чем коварство натовских ракет, которыми обстреливают Донецк

25 октября центр города снова подвергся атаке ВСУ (подробнее)