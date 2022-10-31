В Горловке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Украинские боевики обстреляли жилой массив. Фото: Архив "КП"

В Горловке в поселке Озеряновка, что в Центрально-Городском районе города, в результате украинского обстрела погибла мирная жительница. Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- Мирная женщина 1949 г.р. погибла в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, - рассказал Иван Приходько.

Обстрел Озеряновки продолжается. По словам мэра, украинские каратели наносят удары по улицам Глебова и Ботаническая. Зафиксировано повреждение здания сельской школы № 58.

Украинские боевики за минувшие сутки двадцать два раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 92 боеприпаса. По данным СЦКК, за этот период один мирный житель был ранен. Мужчина пострадал в ранее освобожденной Кирилловке. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра.

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