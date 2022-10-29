В ДНР сообщили про очередной обмен пленными с Украиной по формуле 50 на 50

Денис Пушилин рассказал про условия обмена пленными. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня проходит очередной обмен пленными с Киевом по формуле 50 на 50. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что из украинских застенок должны выйти на свободу 50 бойцов, в числе которых семь военнослужащих из Донецкой, а двое - из Луганской Народных Республик.

- Ждем ребят дома, - заявил Пушилин.

По его словам, украинской стороне будут отданы в основном вээсушники.

Напомним, накануне сообщалось, что власти ДНР работают над вопросом освобождения из украинского плена еще одной группы военнослужащих Республики. Как отметил врио Главы Республики, для этого предпринимаются все необходимые меры.

В прошлый раз из украинского плена домой вернулись девять военнослужащих Народной милиции ДНР. Их удалось освободить благодаря договоренностям об обмене, достигнутым между Российской Федерацией и Украиной. Отметим, что процедура обмена пленными состоялась 17 октября по формуле «110 на 110».

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