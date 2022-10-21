Бойцы ДНР, которых вернули из украинского плена, встретились со своими семьями

Военнослужащие Республики, долгое время удерживаемые в украинских застенках, наконец увиделись со своими близкими. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Военнослужащие Донецкой Народной Республики, которых удалось вернуть из украинского плена в результате обмена 17 октября, после долгой разлуки наконец встретились со своими семьями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Военнослужащие Республики, долгое время удерживаемые в украинских застенках, наконец увиделись со своими близкими. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

- Это чудо, - призналась одна из мам, впервые обнимая своего сына после нескольких месяцев плена.

Военнослужащие Республики, долгое время удерживаемые в украинских застенках, наконец увиделись со своими близкими. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

По словам врио Главы ДНР, который присутствовал на встрече бойцов с их родными, волнительных моментов было очень много. Это и слезы радости от долгожданного воссоединения семей, и долгие объятия, и тяжелые рассказы о том, как пережили они эти страшные дни, недели и месяцы ожидания родных из плена.

Военнослужащие Республики, долгое время удерживаемые в украинских застенках, наконец увиделись со своими близкими. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

По словам Дениса Пушилина, военнослужащие перенесли многое, и в ближайшее время врачи займутся их лечением и реабилитацией.

- Подлечим, будем заниматься восстановлением документов, парни перенесли многое, но прежде всего говорят о тех, кто остался в украинских застенках - вытягивать нужно всех, - заявил Денис Пушилин.

Военнослужащие Республики, долгое время удерживаемые в украинских застенках, наконец увиделись со своими близкими. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Напомним, девять военнослужащих Народной милиции ДНР вернулись домой из украинского плена 17 октября. Их удалось освободить благодаря договоренностям об обмене пленными, достигнутых между Российской Федерацией и Украиной.

Возвращенных бойцов разместили в одном из медицинских учреждений Республики. Их посетила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Пообщавшись с ребятами, она отметила, что, к сожалению, в очередной раз подтвердились факты применения к задержанным участникам специальной военной операции незаконных методов воздействия со стороны представителей ВФУ и украинских спецслужб. Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения.

Омбудсмен заверила, что освобожденным бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Отметим, обмен пленными прошел 17 октября по формуле «110 на 110». Из застенков украинского режима вернулись домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Свободу получили также 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ. Украинской стороне отдали в основном женщин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Проходит реабилитацию – мечтает продавать мотоциклы»: Как сейчас живет защитник Донбасса Евгений Ярецкий, которого спасла собака на передовой

Резервист из Зуевки пострадал в результате разрыва гранаты, сброшенной украинскими боевиками с беспилотника (подробнее)