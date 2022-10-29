Еще одну группу бойцов ДНР могут освободить из украинского плена в ближайшее время

Денис Пушилин заверил, что для этого предпринимаются все необходимые меры. Фото: сайт Главы ДНР

Власти ДНР работают над вопросом освобождения из украинского плена еще одной группы военнослужащих Республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе вечернего видеообращения в своем телеграм-канале.

Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры.

- Последнее из положительного, это то, что предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в самое ближайшее время наши ребята, которые находятся в плену, чтобы они вернулись домой, - сказал врио Главы ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что девять военнослужащих Народной милиции ДНР вернулись домой из украинского плена 17 октября. Их удалось освободить благодаря договоренностям об обмене, достигнутым между Российской Федерацией и Украиной. Отметим, что процедура обмена пленными состоялась по формуле «110 на 110». Из застенков украинского режима вернулись домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Свободу получили также 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ. Украинской стороне отдали в основном женщин.

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