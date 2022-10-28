Число жертв ударов ВСУ по Донецку возросло

Смерть наступила еще до прибытия скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

ВСУ убили еще одного мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что сегодня украинские боевики атаковали этот район столицы из реактивной системы залпового огня «Град».

- По проспекту Колхозному погиб мужчина 1981 года рождения, - проинформировали в Штабе.

Отметим, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». По улице Лузина погиб мужчина 1999 года рождения. По данным администрации города, в поселке Октябрьский рудник обстрелом была повреждена школа - там выбито остекление окон, осколками посечены кровля и фасад. Кроме того, получили повреждения частные и многоквартирные жилые дома, а также газопровод. Вследствие попадания он загорелся.

Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов Республики с 8 утра. Помимо Донецка, под огнем крупнокалиберной артиллерии находятся также районы Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Есть жертвы.

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