Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов», погиб мужчина

В Куйбышевском районе Донецка фиксируют мощные прилеты. Фото: t.me/RtrDonetsk

Украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации в результате обстрела Куйбышевского района из РСЗО БМ-21 «Град» погиб мужчина 1999 года рождения, - проинформировал он.

Градоначальник также сообщил, что в поселке Октябрьский рудник обстрелом была повреждена школа - там выбито остекление окон, осколками посечены кровля и фасад. Кроме того, получили повреждения частные и многоквартирные жилые дома, а также газопровод. Вследствие попадания он загорелся.

- Кроме погибшего имеется информация о пострадавших мирных жителях. Данные уточняются, - заявил Алексей Кулемзин.

Напомним, противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов ДНР с 8 утра. Помимо Донецка, под огнем крупнокалиберной артиллерии находятся также районы Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Есть жертвы.

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