Украинские боевики бьют по жилым кварталам Донецка из артиллерии НАТО калибром 155 мм

Обстрелы города продолжаются. Фото: ТГ/Кулемзин

С самого утра Донецк находится под массированным огнем ВСУ. По жилым кварталам города бьет артиллерия НАТО калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным представительства ДНР в СЦКК, зафиксированы обстрелы сразу по нескольким направлениям.

Так, в 7:55 из населенного пункта Орловка по Киевскому району Донецка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.

В 8:20 и 8:36 со стороны Нетайлово по Киевскому и Куйбышевскому районам выпущены 9 снарядов калибром 155 мм.

- Очевидцы сообщают о прилетах в районе Топаза. Обстрел продолжается, - заявил мэр.

В 8:40 из Красногоровки по Кировскому району столицы применены 3 снаряда калибром 152 мм; в 8:54 - из Нетайлово по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам выпущены 6 снарядов калибром 155 мм.

В 9:11 со стороны Красногоровки по Кировскому и Петровскому районам Донецка были выпущены 5 снарядов калибром 152 мм.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что под обстрелом противника находится также Ясиноватая.

- Украинские боевики с позиций в Орловке обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Против населения применяется артиллерия НАТО калибром 155-мм, - проинформировал Штаб.

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