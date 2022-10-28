ВСУ атаковали Макеевку из 155-мм гаубиц, погибла женщина

Противник ведет интенсивные обстрелы населенных пунктов Республики с 8 утра. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики со своих позиций в Орловке атаковали жилые кварталы Макеевки. В результате обстрелов погибла женщина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что противник нанес удар по Кировскому району города. В поселке Лесной по улице Акмолинской была ранена женщина, а по улице Семашко ранение получил мужчина.

Чуть позже стало известно, что пострадавшая жительница скончалась.

- Раненная украинскими боевиками женщина 1949 года рождения из Макеевки скончалась от полученных травм, - проинформировали в Штабе.

Сообщается также, что под обстрелом ВСУ находится и Червоногвардейский район Макеевки. По жилым кварталам города применяется артиллерия НАТО калибром 155 миллиметров.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Республики с 8 утра. Под огнем крупнокалиберной артиллерии находятся также районы Донецка, Горловки и Ясиноватой. По ним уже выпущены десятки снарядов калибра 155 и 152 мм.

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