В Донецке при обстреле ВСУ мэрии ранены двое мирных жителей

При обстреле ВСУ Донецкой мэрии ранены двое мирных жителей. Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина
Сегодня, 16 октября, двое мирных жителей ранены при обстреле администрации города Донецка, что в Ворошиловском районе. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.
- При обстреле городской администрации Донецка по улице Артема ранения получили мирные жители: мужчины 1963 и 1984 годов рождения, - рассказали в штабе.
Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики нанесли удар по Донецку американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в здание администрации города Донецка. Ракетный удар украинские боевики осуществили в 07.37, вражеские боеприпасы прилетели со стороны Парка кованых фигур. Сгорело три автомобиля, стоявших возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон.
На месте ЧП работают экстренные службы.
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