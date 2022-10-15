В ДНР откроют новый центр по подготовке специалистов в сфере цифровых технологий

Все желающие смогут освоить передовые цифровые профессии Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В городе Кировское, расположенном к северо-востоку от столицы ДНР, откроют новый центр по подготовке специалистов в сфере цифровых технологий. Помощь в этом окажут на правах шефов власти Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Ранее он сообщил, что сегодня в Кировском с рабочим визитом побывали Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и постпред региона при Президенте РФ, первый зампредседателя правительства Республики Саха Андрей Федотов. Вместе с премьером ДНР они проинспектировали инфраструктурные объекты города, которые восстанавливают якутские строители.

- Договорились с Айсеном Сергеевичем о сотрудничестве в сфере цифровизации. Уже в следующем году при поддержке якутских специалистов запланируем создать в Кировском современный IT-центр, где все желающие смогут получить передовые цифровые профессии, - рассказал Виталий Хоценко.

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