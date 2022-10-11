Нам возрождать Донбасс: В ДНР ищут молодых и перспективных управленцев

В ДНР проходит кадровый конкурс. Фото: днр.лидерывозрождения.рф

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина проводится конкурс «Лидеры возрождения». В новых субъектах РФ ищут молодых, энергичных и перспективных управленцев. Победители проекта получат по одному миллиону рублей на обучение и войдут в кадровый резерв с возможностью получить руководящие должности в системе управления своего региона.

Жители четырех регионов активно регистрируются на конкурс. Люди хотят внести свой вклад в развитие своего родного края, быть полезными своей родине, и конечно же, самореализоваться.

- На данный момент (на 6 октября, - Авт.) на все четыре конкурса «Лидеры возрождения» поступило более девяти тысяч заявок, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе конкурса.

Среди участников - помощник судьи из Донецка Елена Коба. Девушка надеется, что проведение такого конкурса станет отправной точкой возрождения Донбасса в составе России, а также будет способствовать укреплению традиционных ценностей.

- Хочется верить, что благодаря конкурсу появятся новые сильные специалисты и мы сможем наконец-то решить большое количество существующих проблем и вернуться к мирной жизни, - сказала Елена.

Елена Коба. Фото: днр.лидерывозрождения.рф

Коба признается, что всем сердцем хочет жить и работать в любимом городе, помогать его возрождению.

- Приложу всю целеустремленность, ответственность, пунктуальность, радушие и любовь к людям, все свои знания к тому, чтобы люди Донбасса были наконец-то счастливы, - говорит девушка. - На конкурсе надеюсь реализовать свои планы, идеи. Перспектив очень много – хочется нового опыта для себя и процветания для родного Донбасса.

Олег Полухин, сотрудник прокуратуры Донецкой народно республики, тоже решил попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры возрождения». Он считает, что в ДНР есть дефицит кадров.

- Это, в первую очередь, связано с оттоком квалифицированных специалистов в связи со статусом данной территории, а также отсутствием качественной работы с подрастающими кадрами, - говорит участник. - Считаю, что конкурс поможет участникам изучить новейшие методики работы и управления в различных сферах, внедряемых в Российской Федерации, а также проявить себя в качестве перспективных кадров.

Олег Полухин. Фото: днр.лидерывозрождения.рф

Полухин около 15 лет находится на государственной службе, десять из них посвятил работе в прокуратуре, где трудится и сегодня. От конкурса он ждет возможности поучаствовать в программах профессионального и личностного развития, стажировках в государственных организациях и, возможно, в крупных частных корпорациях РФ.

- Государственная служба меня привлекает возможностью приносить пользу обществу в целом и отдельным гражданам в частности, - рассказывает Олег. - Учитывая необходимость восстановления послевоенного Донбасса, массу проблем, с которыми сталкиваются и будут сталкиваться граждане, чувствую свое предназначение в выполнении государственных функций, прежде всего в муниципальной сфере.

По мнению участницы конкурса «Лидеры возрождения» Донецкой народной республики Ангелины Павловой, многие люди используют свое призвание не по назначению, идут не по тому пути, который им предназначен и по которому они сами бы хотели бы двигаться вперед. И вот поэтому, как раз такой проект поможет раскрыть кадровый потенциал региона.

- Надеюсь, все вместе мы сможем поднять республику, сделать ее сильной, красивой, а самое главное, люди обретут спокойствие и новые возможности, - сказала Ангелина.

Олег Полухин. Фото: днр.лидерывозрождения.рф

Павлова считает, что нехватка кадров в системе образования и науки влечет за собой снижение общего уровня образования населения.

- У меня есть опыт в сфере образования, исполнительной власти и потенциал, который я бы хотела реализовать, - говорит девушка. - Надеюсь, участие в конкурсе даст мне эту возможность.

Не мало среди желающих принять участие в кадровом конкурсе и военнослужащих Донецкой народной республики. После окончания боевых действий, придет время масштабного строительства ДНР на всех уровнях. Военные говорят, что после того, как они освободят свою Родину, когда наступит мир, они хотят возрождать Донбасс.

- Я по профессии железнодорожник, хочу восстановить нашу железную дорогу, как это было в Советское время, - делится планами участник конкурса военнослужащий Кирилл.

Участник конкурса военнослужащий Илья рад, что у ребят с передовой, с фронта, командиров и простых военных, есть возможность принять попробовать свои силы в этом проекте.

- Когда это военное время закончится и наступит мирная жизнь, эти ребята смогли бы уже поднимать республику на гражданских должностях, - говорит Илья. - Считаю это очень правильным, потому что люди, которые рискую жизнью за республику сейчас, а в дальнейшем приложат усилия для ее процветания.

По словам военнослужащего Николая, участника конкурса, проект «Лидеры возрождения» - хорошая возможность проявить себя.

- Хорошо, если военные внесут свою лепту, свой взгляд, свое понимание вещей, - считает Николай. - Это шаг к всестороннему развитию республики.

Регистрация на конкурс «Лидеры возрождения» Донецкая народная республика завершается в 12:00 (мск) 17 октября. А до полудня 24 октября участникам необходимо выполнить обязательное задание – написать эссе.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерывозрождения.рф

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис ПУШИЛИН, глава ДНР:

- Мы долго говорили, что никуда невозможно пробиться, что на хорошую должность не попадешь. Так вот сейчас что ни на есть удачный момент. Всем талантливым, амбициозным управленцам, которые чувствуют свои силы – регистрируйтесь. Не нужно чего-то ждать. Нам Донбасс сейчас нужно восстанавливать, и нам нужны талантливые люди. Я уверен, что они есть на территории республики. Вы нужны сейчас Донбассу, вы нужны России.

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