В ДНР для заполнения котельных начали использовать шахтные воды

Такая станция способна перекачивать до 200 кубов воды в час. Фото: ТГ/Хоценко

Специальная насосная станция для закачки шахтных вод в котельные была запущена специалистами в городе Кировское в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что сегодня в Кировском с рабочим визитом побывали Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и постпред региона при Президенте РФ, первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов. Вместе они проинспектировали объекты инфраструктуры, которые восстанавливают в городе в рамках шефской помощи якутские строители.

- Начали объезд с новой насосной станции, предназначенной для закачки технической воды из шахт, которая будет питать котельные. Мощность станции - 200 кубов воды в час, - рассказал Виталий Хоценко.

Чиновник также добавил, что в ходе визита проверил готовность города к предстоящей зиме. Кроме того, представители властей осмотрели местную школу, досуговый центр и больницу, где сейчас идут ремонтные работы.

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