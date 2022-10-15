В ДНР начало поступать тепло в жилые дома

Процесс запущен, работа по подключению объектов продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике стартовал отопительный сезон. Коммунальщики запустили в работу 334 котельные. Традиционно первыми тепло получили социальные объекты - больницы, школы, детские сады. После них будет заведена подача тепла в жилые дома. Так, к централизованному отоплению уже подключены порядка 2 тысяч из них. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимира Дубовку.

- На утро 15 октября подключены 163 школы (35,4%), 100 дошкольных учреждений (23,5%), более половины лечебных учреждений (148 объектов) и другие объекты. Также подключены почти две тысячи жилых домов, - рассказал он.

По словам чиновника, запуск систем централизованного теплоснабжения проводится во всех городах Республики. Среди них есть более сложные населенные пункты, такие как Мариуполь и Волноваха. Но и там ведется оперативная работа по запуску теплоносителя.

- Процесс запущен, работа по подключению объектов продолжается, - заявил представитель министерства.

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