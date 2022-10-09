Отопить Мариуполь помогут передвижные котельные

Первая партия из шести передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая уже прибыла в город

Близится отопительный сезон, а значит особо остро становится вопрос – будет ли тепло в домах жителей, особенно в городах, в которых высокая степень разрушений? Для того, чтобы этот вопрос был решен, а жители были уверены в том, что грядущей зимой не замерзнут, специалисты делают все возможное – запускают котельные, ремонтируют системы отопления, прокладывают новые трубы.

В Мариуполе для того, чтобы в домах жителей было тепло, решено задействовать передвижные котельные. Практика использования таких установок успешно применяется во многих городах страны.

Первая партия из шести передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая уже прибыла в город.

С 15 октября в Мариуполе заработают 15 стационарных отопительных пунктов

Мэр города Константин Иващенко заявил, что эту помощь Мариуполь получает в рамках сотрудничества Правительства Республики с российской госкорпорацией «Фонд развития территорий».

Все автоматизированные блочно-модульные котельные – в полной заводской готовности. В качестве топлива используется дизель. В бесперебойном режиме установки будут работать круглосуточно.

Первая партия из шести передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая уже прибыла в город

Котельные будут использоваться не только для поставки тепла в дома горожан, но и на объекты критической инфраструктуры.

Все, необходимое для работы котельных, уже есть. Поданы газ, свет, вода, проверены сети. В тестовом режиме был дан старт работы первых котельных — в Приморском, Ильичевском и Жовтневом районах. В скором времени планируется прибытие очередной партии, а всего к началу отопительного сезона в Мариуполе заработает более 100 установок.

— По нашим подсчетам, данное количество покроет максимальное число потребителей жилых домов. Там, где нет возможности подключить котельные, будут установлены автономные блочно-модульные котельные, — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Андрей Нагайцев.

Блочно-модульные котельные будут работать круглосуточно

Жители Мариуполя отмечают, что власти города, Республики, России, регионы-шефы, а также волонтеры делают все для восстановления города: налаживаются системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения… Восстанавливаются дома, строятся новые объекты.

— Все это делается на совесть, качественно. Мы – Россия, все вместе мы отстроим наши города и будем делать все, чтобы жизнь наладилась. Огромное спасибо строителям, которые приезжают к нам из разных уголков России и не только строят и восстанавливают, но и говорят слова поддержки, — говорит мариупольчанка Светлана Зинченко.

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