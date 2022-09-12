К отопительному сезону в ДНР готовы на 95 процентов

Воды может и не хватить при массовом заборе теплоносителя из отопительных систем. Фото: «Вода Донбасса»

Готовность отопительных систем в городах и районах Республики достигла 95 процентов. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с членами Правительства и руководителями органов исполнительной власти.

- Острый вопрос на сегодня — подготовка к зиме. Из докладов следует, что объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы на 95%. Гораздо меньшая готовность по освобожденным территориям. Времени мало, необходимо сделать все, чтобы жители Республики были с теплом, — отметил Пушилин.

Однако готовность коммунальных служб подать теплоноситель в многоквартирные дома может быть сорвана самими жителями. В условиях отсутствия горячей воды и значительного ограничения в холодной недобросовестные горожане начнут сливать воду из отопительной системы для личного потребления. При массовых нарушениях может возникнуть коллапс.

Кстати, в Горловке после заполнения системы отопления на Комарова, на Шушурина, шахте имени Гагарина жители слили воду в течение полутора суток. Давление с двух атмосфер упало до 0,7. И это несмотря на то, что вода окрашена в зеленый цвет.

Как будет решена эта проблема, пока неясно. Практика показывает, что даже использование технических масел в воде не останавливало недобросовестных потребителей. Надежда только на порядочность большинства дончан и жителей других городов.

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