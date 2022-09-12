Как промышленность Донбасса переживает второе рождение

На Енакиевском металлургическом заводе был запущен прокатный стан «550». Фото: ЮГМК

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) восстановил полный производственный цикл. 6 сентября на ЕМЗ в цехе производства проката был запущен стан «550». Прокатный передел завершает металлургический цикл и выпускает основную массу готовой металлопродукции.

- Полномасштабное возвращение в строй мощностей Енакиевского металлургического завода открывает перед нами новые горизонты, - заявил генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) Евгений Юрченко. – Теперь в составе нашего комплекса два металлургических гиганта с полным циклом: в Енакиево и Алчевске. Это дает нам возможность не только полностью удовлетворить потребности в металле Донбасса, но и совершать поставки на внешние рынки.

Евгений Юрченко многое делает для развития металлургии в Донбассе. Фото: ЮГМК

«СИТУАЦИЯ БЫЛА КРИТИЧЕСКАЯ»

ЮГМК управляет крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями ДНР и ЛНР. Именно с приходом в прошлом году этой компании связано возрождение промышленности Донбасса. Нынешним летом компания вывела все заводы на номинальные мощности, а также закрыла многомесячные долги по зарплате. Ожидается первая отгрузка продукции предприятий через заработавший порт Мариуполя.

- Мы зашли на предприятия, в которых ситуация была критическая. Невыплаты зарплаты составляли семь месяцев, не было выпуска ни одного килограмма металлургической продукции, ни одного килограмма передела, кокса. Решение о приходе нашей компании принималось непосредственно главами республик — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным, - рассказал Юрченко. - Самое главное - нами остановлен системный кризис, в котором оказалась металлургия Донбасса.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МЕТАЛЛУРГ УШЕЛ НА ФРОНТ

На предприятиях ЮГМК работало 26 тысяч человек, сейчас - 22 тысячи. Произошла определенная миграция рабочей силы. Но самый большой отток связан со специальной военной операцией. В ней участвуют до пятой части сотрудников предприятий.

Во время краткосрочного увольнения Денис Сорокин (слева) встретился на заводе с отцом Владимиром Николаевичем и братом Сергеем. Фото: ЮГМК

В апреле добровольно стал на защиту Республики машинист тепловоза ЕМЗ Денис Сорокин.

- Не мог иначе поступить, это моя гражданская обязанность, - отметил мужчина.

Когда Денис получил краткосрочное увольнение, то приехал повидаться с родными на завод. В цехе эксплуатации управления железнодорожного транспорта (УЖДТ) ЕМЗ трудится семья Сорокиных – отец Владимир Николаевич и двое его сыновей – Денис и Сергей. Их общий трудовой стаж составляет более 80 лет. Все они машинисты тепловозов.

У братьев-железнодорожников жены – тоже заводчанки. Супруга Сергея Наталья работает бункеровщиком в доменном цехе. А Денис познакомился со своей женой Еленой именно в УЖДТ.

Жизнь десятков тысяч енакиевцев тесно связана с заводом. Поэтому люди с энтузиазмом встретили появление инвестора, который не только выплатил долги по зарплате, но и значительно поднял доходы работников.

- В нынешних условиях всем сложно работать. Но мы любим свою профессию, верны заводу. И теперь уверены в будущем – с Россией все у нас будет хорошо, - сказал Сергей Сорокин.

ГОТОВЯТ МОЛОДУЮ СМЕНУ

Гендиректор компании обещает заводчанам, что выведет их зарплату на уровень коллег из Ростовской области. И в этом никто не сомневается. Люди видят, какие большие перемены произошли у них за считанные месяцы.

Кстати, на ЕМЗ сейчас успешно реализуется проект «Свою смену готовим сами» по прохождению студентами оплачиваемой практики. С 1 сентября 17 студентов профильных техникумов Енакиево трудоустроены на рабочие места. Еще 20 студентов проходят практику в обычном режиме.

На ЕМЗ студенты проходят оплачиваемую практику. Фото: ЮГМК

– Очень благодарен за возможность получить опыт на таком серьезном предприятии, – поделился студент Енакиевского индустриально-технологического техникума Роман Серегин. – Мой наставник, слесарь подвижного состава Владимир Валентинович Нарожный, понятно все рассказывает, я могу обратиться к нему по любому вопросу. Огромным стимулом является то, что практика оплачиваемая. В моих ближайших планах – обучение в Донецком институте железнодорожного транспорта и трудоустройство на ЕМЗ.

ТРУДОУСТРАИВАЮТ РАБОТНИКОВ С «АЗОВСТАЛИ»

На днях на другом предприятии ЮГМК – Макеевском металлургическом заводе (ММЗ) – на стане «150» впервые была проведена прокатка арматуры диаметром 8 миллиметров в мотках. Это востребованная рынком продукция. Она используется для укрепления фундаментов и железобетонных конструкций, производства сетки, создания арматурных каркасов.

На ММЗ, как и на других предприятиях компании, продолжается прием на работу жителей с освобожденных территорий. Житель Волновахского района Александр Мезинко теперь трудится в ремонтно-механическом цехе электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах. А до этого работал в Мариуполе огнеупорщиком цеха ремонта металлургических печей, который обслуживал завод имени Ильича и «Азовсталь».

Александр Мезинко после Мариуполя теперь трудится на заводе в Макеевке. Фото: ЮГМК

- 24 февраля всех работников отпустили домой - начался вход украинской военной техники на территорию комбината. Во время боев почти месяц прятался в подвале. Не было воды, света, минимум продуктов. Затем с младшим братом приехали в Макеевку, и после прохождения всех проверок устроился на ММЗ. Коллектив в цехе очень дружный, а опыт работы сварщика у меня и раньше был, - рассказал свою историю Мезинко.

- Александр – хороший специалист. Коллектив дружелюбно принял нового коллегу. Мы все понимаем, через что пришлось пройти, ведь сами уже долгое время живем в тяжелой обстановке, - поделилась начальник участка РМЦ Любовь Касюн.

ПОЛУЧАЮТ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ

На Енакиевский металлургический завод и Алчевский металлургический комбинат стало поступать сырье с Запорожского железорудного комбината. Получено порядка 5 тысяч тонн руды. В будущем объемы поставок будут увеличиваться.

Вовлечение в производственный процесс поставщиков из Запорожской области позволяет активнее возрождать экономику на освобожденных территориях, восстанавливать социальную сферу.

- Индустриальные активы юга России вновь интегрируются в единый комплекс, они складываются как элементы гигантского пазла. Их синергия позволит совершить качественный скачок в развитии и Донбассу, и Запорожью, и всей России, - отметил Евгений Юрченко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В селе Гранитное спустя восемь лет запущен Тельмановский карьер

Добываемый здесь гранит перерабатывают на щебень и песок

В июне в селе Гранитное спустя 8 лет запущен Тельмановский карьер. Добываемый здесь гранит, перерабатывают на щебень и песок. Ежедневно на восстановление Волновахи, Мариуполя и Донецка предприятие отгружает 1000 тонн продукции.

Наращиванию объемов производства будет способствовать восстановление специалистами из Московской области линий электропередачи на участке Староигнатьевка — Тельмановский карьер. Подмосковье взяло шефство над югом ДНР, в частности, над Тельмановским районом.

Продукция Тельмановского карьера крайне востребована в строительстве жилья и ремонте дорог. Фото: Скриншот видео ТК «Юнион»

Карьер не работал восемь лет из-за боевых действий – предприятие находится рядом с линией разграничения, которая образовалась в 2014 году между ДНР и оккупированной ВСУ территорией Донбасса. Проектная мощность предприятия – более двух миллионов кубометров строительных материалов.

Потребителями продукции предприятия являются железная дорога, производители бетона и железобетонных изделий. Также она применяется для строительства и ремонта автомобильных дорог, строительства жилых домов, детских и лечебных учреждений и других объектов.

Виктор Константинов, когда узнал о возобновлении работы карьера, обратился на предприятие.

- Хорошая новость. Я инженер-механик автомобильного транспорта. Ищу возможность для трудоустройства. Полагаю, что мои навыки, компетенции и опыт могут быть полезны карьеру, - считает Виктор.

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, побывавший на предприятии, заявил, что будет дополнительный набор сотрудников для обеспечения круглосуточной работы карьера.

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