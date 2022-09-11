Киев пытается создать в Донбассе энергетический коллапс

Украинские боевики стали чаще бить по критически важной инфраструктуре Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За последние две-три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критически важной инфраструктуре Республики. Особенно достается энергетике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Только за эту неделю снаряды ВСУ попали в 983 подстанции. Без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.

- Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже - в течение суток. Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света, - отметил Денис Пушилин.

Под обстрелы постоянно попадают ремонтные бригады. Кроме того, они подрываются на минах. За последние две недели пострадало пять человек.

- От постоянных целенаправленных обстрелов шахт, они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько. Большие трудности на шахте Скочинского: люди продолжают добывать уголь, но как минимум раз в две недели остаются на глубине без света, - рассказал руководитель Республики.

Нет ни одного освобожденного города и поселка, где бы украинские боевики целенаправленно не уничтожили энергетическую инфраструктуру.

- Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться, - подчеркнул Глава ДНР.

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