Центр Донецка под массированным обстрелом ВСУ: Зафиксированы прилеты в районе Парка кованых фигур, кинотеатра «Звездочка» и магазина «Изумруд»

Вторая волна обстрела центра Донецка пришлась на пересечение проспекта Мира и улицы Университетской. Фото: t.me/RtrDonetsk

Украинские каратели ведут массированный обстрел Донецка. По данным мэрии, ближе к вечеру под огонь ВСУ попал Ворошиловский район столицы.

- Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованных фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Под обстрел попал Парк кованных фигур в центре Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По информации градоначальника, был зафиксирован прилет в районе кинотеатра «Звездочка». Сообщается также про обстрел в районе Павших Коммунаров.

Вторая волна обстрела центра Донецка пришлась на пересечение проспекта Мира и улицы Университетской (конечная остановка троллейбусов). По предварительной информации, в результате обстрела троллейбусной остановки в районе магазина «Изумруд» погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек.

- В результате удара минимум двое погибших. В этом квадрате нет военных, там только мирные объекты- такие как Парк кованых фигур, администрация города и магазины, - подчеркнул мэр.

Следы от попаданий украинских снарядов. Фото: ТГ/Кулемзин

Сообщается, что из-за обрыва контактного провода в результате обстрелов Ворошиловского района города было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 17 на участке проспект Ватутина - проспект Мира.

Также, по данным СЦКК, продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов Донецка. Огонь по ним ведется украинскими боевиками из артиллерии натовского образца калибром 155 мм.

- Будьте предельно осторожны! - призывает горожан мэр.

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