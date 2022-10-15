В Кировском районе Донецка обстрелом ВСУ повреждена котельная

Вновь произошел обстрел Кировского района. Фото: t.me/dnronline

В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была повреждена котельная. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что котельная расположена в микрорайоне Лидиевка.

- В результате обстрела микрорайона Лидиевка в Кировском районе прямым попаданием украинского снаряда повреждено остекление и бетонное перекрытие котельной, - проинформировал мэр.

Градоначальник также отметил, что число жертв обстрела Кировского района возросло.

- По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района ранена мирная жительница 1970 года рождения, - сообщил Кулемзин.

Напомним, сегодня в результате обстрела Кировского района на микрорайоне Текстильщик погибла женщина. Ее анкетные данные сейчас уточняются. Кроме того, получили ранения двое мужчин - 1967 и 1974 годов рождения.

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