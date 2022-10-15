ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, погибла женщина

Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибром 155 мм. Фото: t.me/dnronline

Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли удар по микрорайону Текстильщик в Кировском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, противник вел огонь из натовской артиллерии.

Так, в 8:55 со стороны населенного пункта Красногоровка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. В результате обстрела погибла женщина. Огнем ВСУ также был поврежден жилой дом.

- Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются, - заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Напомним, территория Донецкой Народной Республики продолжает подвергаться ежедневным украинским обстрелам. Только за прошедшие сутки ВСУ выпустили в ее направлении 208 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155 и 152 мм, танки и 120-миллиметровые минометы. Жертвами обстрелов стали 7 человек, один из которых погиб и шестеро были ранены.

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