В ДНР выплатят свыше 14 миллионов рублей жителям, потерявшим жилье и имущество из-за преступных действий Украины

Жителям Республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, выплатят компенсации. Фото: ТГ/Кулемзин

Денежную компенсацию за утраченное вследствие боев имущество и жилье получат еще более ста жителей Донецкой Народной Республики. Об этом заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что общая сумма выплат составит свыше 14 миллионов рублей.

- Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины. С сегодняшнего дня территориальные отделения «Почта Донбасса» начнут выплату 116 получателям, - сообщил чиновник.

По словам Хоценко, семь жителей Макеевки и Шахтерска получат компенсации за поврежденное жилье, а трем жителям Мариуполя поступят выплаты за полностью утраченную жилплощадь.

- Еще 106 жителям Макеевки, Шахтерска, Мариуполя и Волновахского района Республики выплатим компенсацию за утраченное имущество первой необходимости, - пояснил премьер.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное в ходе боевых действий жилье. С видом компенсации жители могут определиться сами: либо получить компенсационное жилье в многоквартирном доме, либо получить средства для приобретения или строительства нового жилья - в объеме 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади.

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