В ДНР начнут выплачивать компенсации собственникам разрушенного жилья

В Республике помогут жителям, которые лишились своего крова из-за боевых действий. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике начнут выплачивать компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Соответствующее постановление №175 принял Государственный комитет обороны страны.

В нем говорится, что в муниципалитетах Республики создадут специальные комиссии, занимающиеся приемом и рассмотрением заявлений от лиц, которые пострадали в результате боевых действий и претендуют на выплату компенсации за утраченное жилье и имущество первой необходимости.

Под утраченным жильем подразумеваются жилые помещения многоквартирных и частных домов, расположенные на территории Республики и получившие повреждения вследствие боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года.

Под имуществом первой необходимости понимается базовый набор предметов семейного пользования - холодильник, газовая плита, посудный шкаф, мебель, телевизор (радиоприемник), а также водяной насос, водонагревательный бак и отопительный котел в случае отсутствия централизованного водоснабжения в доме.

Одним из главных вопросов, волнующих сегодня жителей Донбасса, является восстановление разрушенного или поврежденного в ходе боевых действий жилья. Фото: УНМ ДНР

Уточняется, что компенсация может быть предоставлена в денежном виде - по 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади. Размер рассчитывают, отталкиваясь от нормы общей площади помещения: 33 м2 для одиноко проживающих граждан, 42 м2 - на семью из 2-х человек, а также по 18 м2 на каждого члена семьи из 3-х и более человек, но не более общей площади утраченного жилья.

Членами семьи признаются зарегистрированные по месту жительства или признанные решением суда постоянно проживающие в жилье лица - супруги, родители, дети и другие родственники, которые признаны таковыми законным решением суда.

Помимо этого, власти обязуются выделить деньги на капитальные ремонты жилых помещений - по 6 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Размер компенсации рассчитывается, исходя из общей площади поражения.

За утрату имущества первой необходимости предусматриваются выплаты в 100 тысяч рублей на человека. Компенсация выплачивается один раз и в отношении одного конкретно взятого помещения. В случае утраты жилья после проведения в нем капитального ремонта компенсация может быть назначена повторно по решению Комиссии.

Постановление было подписано и вступило в законную силу с 30 июля.

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