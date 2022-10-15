ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Последствия обстрела украинскими боевиками улицы Степаненко Куйбышевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Территория Донецкой Народной Республики продолжает подвергаться ежедневным украинским обстрелам. Только за прошедшие сутки ВСУ выпустили в ее направлении 208 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155 и 152 мм, танки и 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК.

Они уточнили, что под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики, в том числе Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

Не обошлось без жертв.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 22 дома и 4 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке опасные противопехотные фугасные мины «Лепесток» обнаружили на детской площадке

Взрывные устройства были рассыпаны украинскими войсками над жилыми кварталами города (подробнее)