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Политика15 октября 2022 7:05

ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела украинскими боевиками улицы Степаненко Куйбышевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Последствия обстрела украинскими боевиками улицы Степаненко Куйбышевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Территория Донецкой Народной Республики продолжает подвергаться ежедневным украинским обстрелам. Только за прошедшие сутки ВСУ выпустили в ее направлении 208 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155 и 152 мм, танки и 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК.

Они уточнили, что под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики, в том числе Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

Не обошлось без жертв.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 22 дома и 4 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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