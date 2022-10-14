ЛНР и Украина провели обмен пленными, домой возвращены 10 военнослужащих Республики

По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, сейчас состояние вызволенных из украинского плена людей оценивают врачи. Фото: ЛИЦ

Между Луганской Народной Республикой и Украиной произошел обмен пленными, домой вернулись 10 военнослужащих Республики. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ЛНР Викторию Сердюкову.

Омбудсмен отметила, что сейчас состояние вызволенных из украинского плена людей оценивают врачи.

- Между ЛНР и украинской стороной состоялся обмен пленными, в результате которого домой возвратилось 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Сейчас с ними работают врачи и психологи, они проходят курс реабилитации, - рассказала Сердюкова.

Напомним, ранее сообщалось, что из украинского плена были освобождены 56 человек. Из них - пятеро военнослужащих ДНР, 50 российских военных и украинский политик Виктор Медведчук, который в свое время внес огромный вклад в проходившие ранее обмены пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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