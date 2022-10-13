На территорию ДНР заброшена украинская диверсионная группа

Схрон с оружием обнаружен в жилом районе Мариуполя. Фото: ДАН

На территорию Донецкой Народной Республики заброшена украинская диверсионная группа, состоящая из боевиков «Азова» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

— МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию Республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации «Азов» и подготовке ими серий диверсионно-террористических актов, — отметил пресс-офицер МГБ Михаил Попов. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находилось автоматическое оружие, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройства для ее дистанционного подрыва. Схрон был обустроен в пересохшем колодце в одном из районов Мариуполя.

Пресс-офицер отметил, что МГБ ведется розыск диверсантов и проводятся все меры для их задержания.

В пресс-службе также подчеркнули, что при получении информации о подозрительных лицах и вероятных противоправных действиях необходимо незамедлительно обращаться по номерам телефонов:

071 300-19-81; 062 388-63-63; 062 388-63-64.

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