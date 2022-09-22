Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что из украинского плена удалось освободить еще 56 человек

Накануне вечером украинской стороне были переданы 215 человек, в том числе боевики нацбатальонов. Фото: ЛИЦ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пояснил, чем руководствовался, подписывая указ об обмене пленными с Украиной. Он отметил, что жизнь защитников Донбасса, на которых были обменяны боевики, для него важнее всего. Об этом он сообщил журналистам информагентства ТАСС.

- Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но, подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Я вспоминал: когда смотришь в глаза ребятам, которых возвращаешь, смотришь их женам, матерям, смотришь их детям. Для меня это стало главенствующим, - заявил он.

Глава ДНР подчеркнул, что бросать своих ребят Республика не имеет права. И уточнил, что из украинского плена были освобождены 56 человек. Из них- пятеро военнослужащих Донбасса, 50 российских военных и украинский политик Виктор Медведчук, который в свое время внес огромный вклад в проходившие ранее обмены пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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