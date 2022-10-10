Проходить границу между ДНР и Ростовской областью станет проще. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что процедура прохождения пунктов пропуска на границе между ДНР и Ростовской областью должна быть упрощена в течение нескольких недель.

- Помимо объединенного пункта пропуска будет привлечено новое ведомство, которое позволит организовать работу, где будут проверяться паспорта, где будут проверяться автомобили на наличие и недопущения провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего. Но все должно максимально упроститься. Я думаю, это дело не такого большого периода времени, это дни, возможно несколько недель, - сказал Денис Пушилин в видеообращении, размещенном в своем телеграм-канале.

Помимо этого, врио Главы ДНР анонсировал прямой эфир по вопросам переходного периода. Денис Пушилин назвал одни из самых актуальных – очереди на границе, цены на топливо, продукты питания. Юридические вопросы, касающиеся паспортов и оформления недвижимости. Для того, чтобы собрать все интересующие жителей Республики вопросы будет создан специальный чат-бот.

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