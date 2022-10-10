Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 10 октября, в Горловке обстрелом ВСУ ранены двое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

- Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате артобстрела по улице Пересыпкина повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, ранены двое мужчин, 1976 и 1967 годов рождения, - сообщил градоначальник.

Приходько добавил, что попадание украинских снарядов было в районе жилого массива «Солнечный». Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, что за минувшие сутки украинские боевики 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. В Донецке ранены четыре мирных жителя. Повреждены двадцать домов в столице Республики, Старомихайловке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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