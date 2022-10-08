Пожарные с риском для жизни тушили огонь внутри здания. Фото: МЧС ДНР

Пожар, уничтоживший сегодня здание в типографии в Донецке, был вызван применением ВСУ управляемых снарядов Excalibur. К такому выводу пришли военные эксперты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка артиллерией калибром 155 мм стандарта НАТО. Установлено, что обстрел осуществлен с применением управляемых активно-реактивных снарядов M982 Excalibur, - говорится в сообщении.

Столбы дыма видели жители половины Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Такой снаряд летит точно в заданную цель. И очевидно, что объектом для атаки была выбрана именно типография. Тем более, что рядом нет никаких военных объектов. Это подтвердили охранники предприятия, которые чудом уцелели при обстреле. К счастью, в этот день типография не работала.

Также эксперты СЦКК выяснили, что ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь. Это зона ответственности 68-й отдельной егерьской бригады.

В результате попадания двух снарядов в одном из цехов типографии возникло возгорание. К тому же был поврежден газопровод высокого давления. Столбы дыма видели жители половины Донецка. На место происшествия оперативно выехали пожарные.

Внутри здания находилось полиграфическое оборудование, 260 тонн бумаги и 15 тонн лакокрасочных материалов. Фото: СЦКК ДНР

- В 12.30 на линию «101» поступило сообщение о возгорании в здании типографии, - рассказали в МЧС ДНР. - К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения. В 12.40 пожару был присвоен повышенный ранг - № 2. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. На месте работали 4 пожарно-спасательных отделения, дополнительно была выделена еще специальная техника.

ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь. Фото: СЦКК ДНР

Огнеборцы, организовав звенья газодымозащитной службы, провели разведку. Выяснилось, что внутри находится 260 тонн бумаги и 15 тонн лакокрасочных материалов.

Кроме этого, существовала угроза взрыва трех кислородных и четырех газовых баллонов. Пожарные, рискуя собой, оперативно вынесли баллоны из зоны огня на безопасное расстояние. Тем самым предотвратили более трагические последствия.

Кстати, пожарным сегодня пришлось ликвидировать еще одно сильное возгорание, вызванное обстрелом ВСУ. Под огонь украинских боевиков попала железнодорожная станция в Иловайске. По ней ночью было выпущено шесть ракет американской РСЗО HIMARS.

В результате было повреждено железнодорожное полотно, восемь цистерн с горюче-смазочными материалами и административные здания Донецкой железной дороги. И опять - лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Осколки снаряда Excalibur найдены на месте обстрела. Фото: СЦКК ДНР

СПРАВКА «КП»

M982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности производства США. Система управления комбинированная — спутниковая (GPS) и инерциальная. «Интеллектуальный» выстрел может иметь дальность стрельбы до 57 км с круговым вероятным отклонением всего 4 метра. Снаряды Excalibur стали недавно поставляться Украине в рамках американской помощи.

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