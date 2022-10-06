Силы ПВО ДНР сбили над Донецком американскую ракету HARM

Украинские войска вновь произвели обстрел Донецка с использованием вооружения, предоставляемого странами НАТО. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня днем украинские войска снова выпустили по Донецку высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Противник вновь применил ракету AGM-88 HARM. Фото: СЦКК ДНР

Там отметили, что удар был нанесен около 12:00. Таким образом ВСУ вновь намеривались поразить объекты противовоздушной обороны ДНР.

- Однако, средства ПВО Республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали на территорию пролетарского районного участка водопроводно-канализационных сетей № 8 Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» по улице Юмашева, а также в районе улицы Робеспьера, - проинформировали наблюдатели.

Противник вновь применил ракету AGM-88 HARM. Фото: СЦКК ДНР

Уточняется, что критических повреждений удалось избежать - пострадало только остекление районного участка.

Противник вновь применил ракету AGM-88 HARM. Фото: СЦКК ДНР

В СЦКК напомнили, что это уже третий случай применения противником данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики. Первые два были зафиксированы военными экспертами 24 и 28 сентября.

- Из открытых источников доподлинно известно, что авиационные ракеты класса «воздух-земля» AGM-88 HARM приняты на вооружение в далеком 1983 году, а США поставила Украине именно эти ракеты, что наталкивает на мысль, что США избавляется от устаревшего и ненужного вооружения, - отметили в СЦКК.

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