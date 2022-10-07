В Донецке заявили о полной готовности к отопительному сезону

Этот год оказался особенно сложным в плане подготовки инженерных сетей к зиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря помощи российских специалистов Донецк полностью готов к прохождению отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Благодаря поддержке Москвы Донецк полностью подготовлен к зиме. Российские специалисты помогли нам с ремонтом кровли и остеклением, заполнили водой городские теплосети, - заявил он.

Отметим, ранее сообщалось, что к началу отопительного сезона в Республике подготовлены 480 школ, 488 детских садов, 318 учреждений здравоохранения, а также 453 учреждения культуры. Готовы принять тепло 21 613 многоквартирных домов.

В городах, которые сильно пострадали от боев, будет введено новшество - там, где не будет возможности подать централизованно теплоноситель, планируют использовать блочно-модульные котельные.

Всего в восстановлении населенных пунктов ДНР задействованы 12,5 тысяч строителей, порядка 50 российских строительных компаний. Непосредственное участие в восстановлении принимают 16 регионов России.

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