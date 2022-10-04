Что будет с системой отопления в Донецке и ДНР этой зимой

С подачей тепла могут быть проблемы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С приближением холодов у жителей ДНР появляется все больше вопросов – что будет с центральным отоплением? И все это на фоне сложной ситуации с подачей воды.

ПОДГОТОВКА ВЕДЕТСЯ

Власти Республики не делают вид, что зима придет внезапно. Работы по подготовке котельных ведет Министерство строительства и ЖКХ и, по словам его руководства, все обстоит не так уже плохо.

1 октября в Мариуполе в тестовом режиме был дан старт работы первых котельных.

- Мы запустили первые три котельные в Мариуполе. Была проделана большая подготовительная работа, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Андрей Нагайцев. Это не означает, что город получил тепло и горячую воду, но первые шаги в этом направлении сделаны.

Как заявил Глава ДНР Денис Пушилин, в целом по территории Донецкой Народной Республики готовность к отопительному сезону составляет 98 %.

ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

- Этот год оказался особенно сложным в плане подготовки, - отмечает министр строительства и ЖКХ Эдуард Осипов. - Сказываются и износ инженерных коммуникаций, который достигает местами 70-80%, и повреждения, которые регулярно получает наша инфраструктура в результате обстрелов со стороны Украины, и нехватка рабочих рук. В решении именно этой проблемы нам очень помогают специалисты из России, за что им большое спасибо.

По мнению опрошенных «Комсомолкой» специалистов, неприятных сюрпризов с началом отопительного сезона будет очень много.

Старые трубы могут лопаться даже под землей от случившихся ранее и новых близких разрывов тяжелых боеприпасов, и проблема может проявиться совершенно внезапно фонтаном кипятка из-под бетонных плит перекрытия. Сотни многоэтажных домов получили повреждения и поведение коммуникаций, когда будет под давлением поступать горячая вода - под вопросом. Опять же, не замерзнут ли трубы водопроводов в разгар морозов?

В городах, которые сильно пострадали от боев, будет введено новшество.

- Там, где не будет возможности подать централизованно теплоноситель, планируем использовать блочно-модульные котельные, - сообщил Эдуард Осипов. Их обещают привезти из России.

Советы эксперта

Инженер – теплотехник Киевского района Елена Василенко:

Выберите комнату, которая в кризисной ситуации будет теплой

- Максимально утеплите дом или квартиру. Если окна повержены из-за обстрелов и их нельзя заменить на новые, придется забивать их толстой фанерой или ДСП. Никакая пленка даже в несколько слоев от морозов не спасет.

- Для обогрева лучше использовать масляные радиаторы. Калориферы мало эффективны.

- Выберите в доме комнату, которая в кризисной ситуации станет теплой. Дверь должна хорошо закрываться, под ней и в окнах - отсутствовать щели. Все розетки и удлинители должны быть в отличном состоянии.

- Обязательно приобретите термоизолирующее одеяло. Это можно сделать в туристическом или спортивных магазинах.

- На случай срочной эвакуации теплые вещи должны быть сложены в одном месте, желательно в чемодан или сумку.

КСТАТИ

Подготовлены к началу отопительного сезона в Республике 480 школ, 488 детских садов, 318 учреждений здравоохранения, а также 453 учреждения культуры. Готовы принять тепло 21 613 многоквартирных домов.

Всего в восстановлении населенных пунктов республики задействовано 12,5 тысяч строителей, порядка 50 российских строительных компаний. Непосредственное участие в восстановлении принимают 16 регионов России.

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