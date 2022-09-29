Мэр Мариуполя: все районы города отопим передвижными котельными из России

Все автоматизированные блочно-модульные котельные – в полной заводской готовности

29 сентября в Мариуполь поступила первая партия из шести передвижных котельных. В ближайшее время в город доставят из России еще сорок девять. К началу отопительного сезона в Мариуполе заработает больше ста таких установок! Об этом сегодня сообщил мэр города Константин Иващенко.

- Котельные будут использоваться во всех районах города для обеспечения бесперебойной поставки тепла как в дома горожан, так и на объекты критической инфраструктуры, - заявил градоначальник.

Эту помощь Мариуполь получает в рамках сотрудничества Правительства Республики с российской государственной корпорацией «Фонд развития территорий».

Все автоматизированные блочно-модульные котельные – в полной заводской готовности. В качестве топлива используется дизель.

Отметим, что практика использования передвижных котельных не нова, их успешно применяют во многих городах Российской Федерации.

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