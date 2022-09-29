Эдуард Басурин: Силы русской коалиции за сутки ликвидировали девять единиц спецтехники и сорок боевиков Киева

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы за прошедшие сутки уничтожили девять единиц военной техники вооруженных формирований Украины и порядка сорока боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава, - сказал Эдуард Александрович.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать шесть раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 156 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Яковлевка. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки.

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