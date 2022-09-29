Стало известно, что погибшая в Донецке женщина получила несовместимое с жизнью ранение на рабочем месте

Украинские боевики наносят удары по Донецку каждый день. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 29 сентября, в результате утреннего артобстрела вооруженных формирования Украины (ВФУ) Куйбышевского района Донецка, находясь на рабочем месте, погибла главный бухгалтер учебно-курсового комбината Донецкой угольной энергетической компании. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- Светлая память погибшей, соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении Министерства угля и энергетики.

Ранее сообщалось, в Донецке в Куйбышевском районе в результате обстрела вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. ЧП произошло на улице Декабристов.

По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 29 сентября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ: Донецк улица Куйбышева, 78 (административное здание Управления труда и социальной защиты населения); улица Декабристов, 25 (учебно-курсовой комбинат ДУЭК). Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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