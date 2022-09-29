2 октября Валентина Лисица выступит в Луганске

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской филармонии Валентина Лисица примет участие в концерте, посвященном Международному дню музыки. Донецкие поклонники пианистки надеются и верят, что очень скоро ситуация будет благоприятствовать тому, чтобы и в Донецкой филармонии состоялись концерты с участием Валентины.

Впервые Лисица приехала в Донецк в 2015 году. Для жителей Донбасса ее визит означал нечто большее, чем просто концерт классической музыки. Пианистка выступила под открытым небом в парке Ленинского комсомола, что в Киевском районе Донецка, под раздающиеся вдалеке разрывы снарядов ВСУ. С тех пор подобные выступления в Донецке стали для Лисицы традиционными.

Одаренная пианистка, выросшая на русской школе фортепианного искусства, долгое время жила в Америке, Франции и Италии. А четыре года назад она с семьей переехала в Москву.

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