Художница из Донецка Галина Журавлева написала портрет пианистки Валентины Лисицы

Галина Журавлева написала портрет Валентины Лисицы из огромной любви и благодарности к ней Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас портрет всемирно известной пианистки Валентины Лисицы кисти донецкой художницы Галины Журавлевой выставлен в Донецком доме работников культуры.

К нему приковано все внимание посетителей. Одаренная пианистка, выросшая на русской школе фортепианного искусства, долгое время жила в Америке, Франции и Италии. А четыре года назад она с семьей переехала в Москву.

Галина Журавлева написала портрет Валентины Лисицы из огромной любви и благодарности к ней Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КИСТЬЮ ПЕРЕДАЛА НЕВЕСОМОСТЬ ПЛАТЬЯ

Удивительно, что до этого Лисицу не рисовали. Были только фотосессии для глянцевых журналов (чаще в алом платье за неистовой игрой произведений бессмертного композитора Рахманинова). Это первая картина! Романтический образ пианистки Валентины Лисицы.

Приковывает к себе, прежде всего, ее выразительный взгляд. Сильная женщина с красивыми натруженными руками за роялем. Валентина Лисица ими работает по 8 часов в день!

На пианистке длинное платье из невесомого шифона. Оказывается, перенести такое на холст - сложно для многих художников. Пишут шелка, бархат, атлас… Галина Журавлева тонко передала шифон с помощью гуаши.

ПРИМАНИВАЕТ БЕЗДОМНЫХ КОТОВ

Палехская живопись Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Лисица изображена дома за старинным французским роялем. На заднем плане занавес, подчеркивающий принадлежность знаменитой пианистки к миру высокого искусства.

На картине у нее в ногах обаятельный черный кот. Его художница написала, зная любовь Валентины Лисицы к кошкам. В какой бы стране пианистка не жила – везде приманивала бездомных котов. Она не понимает, как можно не накормить этих пушистых зверков.

Галина Журавлева познакомилась с Валентиной Лисицей на концерте «Музыка войны и победы», проходившем в Донецке в прошлом году.

- Я задумала написать портрет Валентины Лисицы из огромной любви и благодарности к ней. Это талантище, необыкновенная труженица! С 2015 года она привозит в Донбасс свои грандиозные программы – дает концерты в донецком парке Ленинского комсомола возле памятника «Твоим освободителям, Донбасс», несмотря на канонаду ВСУ, прямо под открытым небом. Там, где другие пианистки играют нотки, Валентина Лисица играет музыку!

Дончане Руслана Анисимова и Ярослав Сокольников рассматривают уникальную картину Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Галине Журавлевой удалось побывать на нескольких репетициях гостьи из Москвы в Донецкой филармонии. При изображении человека сложнее всего написать кисть. Поэтому художница досконально изучила в первую очередь строение рук всемирно известной пианистки.

«ЛЮБИТЕЛИ» МУЗЫКИ МЕШАЛИ РЕПЕТИРОВАТЬ

Когда Валентина Лисица жила в Италии, она не имела возможности готовиться к концертам. Соседи ей мешали репетировать.

- Казалось бы, итальянцы - любители музыки. Ан нет: соседи били в подвешенную к потолку железнодорожную рельсу (где-то ж нашли), когда пианистка садилась за домашний рояль, - рассказывает Галина Журавлева, которая сразу «не поверила», когда это услышала от именитой пианистки.

Лисица в солнечной Италии была вынуждена спускаться в подвал репетировать. Поэтому пианистка переехала в Москву. Она никогда не переставала быть русской пианисткой.

Однажды в эксклюзивном интервью «КП» Валентина Лисица сказала:

- Я несу русскую культуру! Я не американка, когда играю, - нет никакого американского акцента (улыбается). Рахманинов имел американское гражданство, но он был и оставался русским. Если бы он немного еще прожил, то получил бы российское гражданство и вернулся домой.

Дончане Руслана Анисимова и Ярослав Сокольников рассматривают уникальную картину Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Еще признанная пианистка рассказала, что ведет информационную войну с Украиной прямо на своих страницах в соцсетях, стараясь донести всему миру правду о происходящем в Донбассе.

7 ЛЕТ ПИСАЛА КАРТИНЫ В ЕВРОПЕ

«КП» сообщала, что апреле в Донецке в Доме работников культуры проходила выставка Галины Журавлевой «Опаленные войной». На ней был представлен триптих «Август 14-го. «Саур-Могила», «Прощение или возмездие?» и «Благословение на жизнь».

За время вооруженного конфликта эта была третья ее выставка. Рисованием Галина увлеклась с четырех лет. Неизгладимое впечатление на нее произвели открытки с иллюстрациями к сказке Павла Бажова «Хозяйка медной горы», подаренные ее дедушкой Иваном Спиридоновичем. С тех пор с карандашами и красками будущая художница не расставалась.

Рассказывая о своем детстве, Галина называет себя «девочкой из центра Донецка». Она училась у известного педагога-новатора Виктора Шаталова.

После окончания школы Галина Журавлева жила в России, где получила образование в высшем художественном училище. Художница стала лауреатом Первой и Второй Всесоюзных выставок. На одной из персональных экспозиций картины талантливой художницы понравились итальянцам, и те пригласили ее творить в Европе.

- Я жила и работала художником в Италии. За семь лет обошла пешком всю Европу. Останавливалась в понравившихся местах, рисовала там пейзажи, людей и отправлялась дальше, - вспоминает Галина.

За это время у нее была масса международных выставок, в том числе в Токио и Сан-Франциско. Когда родители Галины постарели и надо было их досматривать, она вернулась из Италии. Вскоре грянула война.

УКРАИНСКИЙ ПЛЕН ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ ВСПОМИНАТЬ

- В 2014 году у меня была выставка в центре Донецка в салоне «Куприн», а потом на украинской стороне попала в плен, - вспоминает художница.

В украинском плену женщина пробыла семь месяцев. Ее обменяли на сдавшихся украинских военных в 2017 году. Новый год Галина встретила уже в Донецке.

P.S.

Художница сообщила «КП», что в ее планах написать портрет одного из лучших русских скрипачей Петра Лундстрема. Он - патриот Донецка. Неоднократно выступал на передовой, привозил гуманитарную помощь военным и мирным жителям.

КОММЕНТАРИЙ

Когда наедине с музыкой

Виктория Базилевская Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктория БАЗИЛЕВСКАЯ, художественный руководитель Донецкого дома работников культуры:

- Портрет Валентины Лисицы кисти Галины Журавлевой буквально завораживает приемами палехской живописи, которыми мастер из Донецка владеет в совершенстве. На картине пианистка наедине с музыкой. Внимание привлекает ее взгляд. Очень нежный, внимательный и сосредоточенный. Валентине Лисице нужно сыграть произведение, которое композитор написал десятилетие или столетие назад, так, чтобы каждый зритель в зале прочувствовал ту эпоху и замысел автора.

СПРАВКА «КП»

Галина Журавлева – палехский художник. Палехская живопись пошла от иконописи. Поселок Палех, что в Ивановской области, был центром иконописи во времена монголо-татарского ига. Галина Романовна родилась в Сталино (прежнее название Донецка) в семье архитекторов. Ее родители - ветераны Великой Отечественной, в команде легендарного первого секретаря обкома партии Владимира Дегтярева восстанавливали родной город.

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